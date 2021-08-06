Мамиашвили прокомментировал выступления российских борцов на Олимпиаде
- РИА Новости
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«У борцов должно быть всё хорошо. Вы видите какой ажиотаж, какие жесточайшие встречи. Ни одной проходной нет. Поэтому переживаем, молимся за ребят. Пытаемся сделать всё, чтобы им не помешать», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что у федерации нет конкретного плана по золотым медалям.
Ранее сообщалось, что Гаджимурад Рашидов пробился в полуфинал турнира по вольной борьбе в весе до 65 кг на ОИ.