Мамиашвили прокомментировал выступления российских борцов на Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением по поводу выступления отечественных борцов на Олимпийских играх в Токио.

«У борцов должно быть всё хорошо. Вы видите какой ажиотаж, какие жесточайшие встречи. Ни одной проходной нет. Поэтому переживаем, молимся за ребят. Пытаемся сделать всё, чтобы им не помешать», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что у федерации нет конкретного плана по золотым медалям.

Ранее сообщалось, что Гаджимурад Рашидов пробился в полуфинал турнира по вольной борьбе в весе до 65 кг на ОИ.