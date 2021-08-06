Мамиашвили прокомментировал выступления российских борцов на Олимпиаде

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением по поводу выступления отечественных борцов на Олимпийских играх в Токио.
Мамиашвили прокомментировал выступления российских борцов на Олимпиаде
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«У борцов должно быть всё хорошо. Вы видите какой ажиотаж, какие жесточайшие встречи. Ни одной проходной нет. Поэтому переживаем, молимся за ребят. Пытаемся сделать всё, чтобы им не помешать», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что у федерации нет конкретного плана по золотым медалям.

Ранее сообщалось, что Гаджимурад Рашидов пробился в полуфинал турнира по вольной борьбе в весе до 65 кг на ОИ.

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