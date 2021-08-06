Глава ОКР: российские спортсмены ещё поборются за место в тройке медального зачёта ОИ

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением по поводу возможного попадания отечественных спортсменов в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио.

«Еще предстоит ряд важных соревнований, наши спортсмены пробились там в финалы. Я бы не мог однозначно прогнозировать. В тройке мы уже суммарно по наградам. Но по золотым медалям ещё попробуем побороться», — цитирует Позднякова ТАСС.

На соревнованиях в Токио Россия пока занимает в медальном зачёте пятое место. В активе россиян 58 наград, среди которых 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины лидируют в квалификации многоборья после упражнений с обручем на ОИ.

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