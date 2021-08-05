Красильников и Стояновский прокомментировали своё выступление на Играх в Токио

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, одержавшие победу над катарцами Ахмедом Тиджаном и Шерифом Юнуссом Самбой в полуфинале мужского олимпийского турнира по пляжному волейболу, прокомментировали своё выступление в Токио.
Красильников и Стояновский прокомментировали своё выступление на Играх в Токио
  • РИА Новости

«Мы справились психологически, это самое главное. Техника у нас и так на высоком уровне. Кто сильнее психологически, тот и побеждает. В начале турнира было сложно справиться с эмоциями. Сейчас мы уже делаем то, что умеем», — цитирует Красильникова НСН.

По словам спортсмена, самое сложное — справиться с мыслями и эмоциями во время игры. Как считает Красильников, они доказали, что психологически готовы к победам.

Стояновский, со своей стороны, подтвердил, что в матче против катарцев главным было справиться с нервами.

«Было видно, что обе команды нервничали, в том числе и я, но мы это перебороли. Были проблемы и во второй партии, но мы нашли съём и довели дело до конца», — сказал он.

В финале соперниками Красильникова и Стояновского станут норвежцы Кристиан Сёрум и Андерс Мол.

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