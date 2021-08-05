Источник: Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК

Легендарная российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает Inside the Games. По информации источника, помимо россиянки, на данную должность претендует бывшая финская хоккеистка Эмма Терхо. Обе в настоящий момент входят в комиссию спортсменов МОК.

Исинбаева входит в состав комиссии спортсменов МОК с 2016 года.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказала мнение об эмоциональной реакции Сидоровой на завоевание серебряной медали.