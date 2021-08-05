Источник: Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК

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Легендарная российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
Источник: Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inside the Games. По информации источника, помимо россиянки, на данную должность претендует бывшая финская хоккеистка Эмма Терхо. Обе в настоящий момент входят в комиссию спортсменов МОК.

Исинбаева входит в состав комиссии спортсменов МОК с 2016 года.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказала мнение об эмоциональной реакции Сидоровой на завоевание серебряной медали.

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