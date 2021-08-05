Источник: Исинбаева претендует на должность председателя комиссии спортсменов МОК
- РИА Новости
Об этом сообщает Inside the Games. По информации источника, помимо россиянки, на данную должность претендует бывшая финская хоккеистка Эмма Терхо. Обе в настоящий момент входят в комиссию спортсменов МОК.
Исинбаева входит в состав комиссии спортсменов МОК с 2016 года.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказала мнение об эмоциональной реакции Сидоровой на завоевание серебряной медали.