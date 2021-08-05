СМИ: «Интер» рассматривает кандидатуру Азмуна в качестве замены Лукаку

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Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в миланском «Интере».
СМИ: «Интер» рассматривает кандидатуру Азмуна в качестве замены Лукаку
  • РИА Новости

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, «Интер» рассматривает 26-летнего иранца в качестве замены бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, который может перейти в «Челси». Кроме Азмуна, в шорт-лист миланцев входят Дуван Сапата из «Аталанты» и Душан Влахович из «Фиорентины».

В прошлом сезоне РПЛ Азмун стал вторым бомбардиром турнира, забив 19 мячей и отдав шесть результативных передач в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» заинтересован в трансфере Азмуна.

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