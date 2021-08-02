СМИ: «Вильярреал» заинтересован в трансфере Азмуна

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Испанский футбольный клуб «Вильярреал» заинтересован в трансфере иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.
СМИ: «Вильярреал» заинтересован в трансфере Азмуна
  • РИА Новости

Как сообщает El Gol Digital, тренерский штаб «Вильярреала» недоволен формой форварда команды Пако Алькасера и намерен найти ему замену.

Отмечается, что Азмун является приоритетной кандидатурой.

26-летний Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. В его активе 55 голов и 19 результативных передач в 86 матчах за петербургский клуб, в составе которого он трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок России.

Ранее появилась информация, что «Зенит» не имеет предложений по Азмуну.

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