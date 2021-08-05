Стали известны составы «Сочи» и «Партизана» на матч Лиги конференций

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Оглашены стартовые составы российского ФК «Сочи» и сербского «Партизана» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Стали известны составы «Сочи» и «Партизана» на матч Лиги конференций
  • РИА Новости

Встречу, которая пройдёт 5 августа на стадионе «Фишт» в Сочи, команды начнут в следующих составах:

«Сочи»: Н. Заболотный, Маргасов, Барач, Родригао, Прохин, Терехов, И. Попов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Дуганжич.

«Партизан»: А. Попович, Урошевич, Саничанин, Вуячич, Живкович, Шчекич, Зделар, Натхо, Пантич, Маркович, Рикарду.

Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Сочи» победил «Ахмат» во втором туре РПЛ.

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