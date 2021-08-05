Стали известны составы «Сочи» и «Партизана» на матч Лиги конференций

Оглашены стартовые составы российского ФК «Сочи» и сербского «Партизана» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

РИА Новости

Встречу, которая пройдёт 5 августа на стадионе «Фишт» в Сочи, команды начнут в следующих составах: «Сочи»: Н. Заболотный, Маргасов, Барач, Родригао, Прохин, Терехов, И. Попов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Дуганжич. «Партизан»: А. Попович, Урошевич, Саничанин, Вуячич, Живкович, Шчекич, Зделар, Натхо, Пантич, Маркович, Рикарду. Начало встречи — в 19:00 мск. Ранее сообщалось, что «Сочи» победил «Ахмат» во втором туре РПЛ.