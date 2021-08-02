«Сочи» победил «Ахмат» во второму туре РПЛ

«Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Сочи» принёс автогол полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина и мяч Марко Дуганджича, забившего с передачи Кристиана Нобоа.

«Ахмат» ответил голом Габриэля Янку.

В третьем туре «Сочи» на своём поле примет екатеринбургский «Урал», а «Ахмат» на выезде встретится с казанским «Рубином».

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