Арбитр Иванов объяснил, почему судьи не удаляют футболистов за нецензурные слова на поле

Российский арбитр Сергей Иванов рассказал о трактовке ситуаций, когда футболисты употребляют нецензурные слова, запрещённые правилами футбола.

«По правилам вообще мат запрещён, но мы за каждое матерное слово не даём красную карточку, потому что мы бы тогда не закончили ни одну игру, наверное. Ни в какой лиге причём. Поэтому, конечно, нулевая толерантность для оскорблений — именно когда они направлены в твою сторону», — рассказал Иванов в интервью YouTube-каналу Российского футбольного союза.

Он отметил, что если игрок прямо в лицо оскорбит арбитра, то это сразу приведёт к удалению этого футболиста с поля.

«Бывает очень много моментов, когда эмоции какие-то. Понятно, что нам неприятно, когда не соглашаются с нашими решениями. Но это часть футбола, и у игрока, когда ему тяжело, когда он в пылу борьбы, чаще всего другое мнение. Если вдруг ты считаешь, что он нарушил, то он, скорее всего, считает, что не нарушил. И вот этот баланс соблюсти, именно найти контакт с каждым футболистом и в принципе с командой — это в том числе одна из задач судей», — добавил арбитр.

Ранее сообщалось, что РФС пожизненно отстранил арбитра Шимарыгина от футбола.