Арбитр Иванов объяснил, почему судьи не удаляют футболистов за нецензурные слова на поле
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«По правилам вообще мат запрещён, но мы за каждое матерное слово не даём красную карточку, потому что мы бы тогда не закончили ни одну игру, наверное. Ни в какой лиге причём. Поэтому, конечно, нулевая толерантность для оскорблений — именно когда они направлены в твою сторону», — рассказал Иванов в интервью YouTube-каналу Российского футбольного союза.
Он отметил, что если игрок прямо в лицо оскорбит арбитра, то это сразу приведёт к удалению этого футболиста с поля.
«Бывает очень много моментов, когда эмоции какие-то. Понятно, что нам неприятно, когда не соглашаются с нашими решениями. Но это часть футбола, и у игрока, когда ему тяжело, когда он в пылу борьбы, чаще всего другое мнение. Если вдруг ты считаешь, что он нарушил, то он, скорее всего, считает, что не нарушил. И вот этот баланс соблюсти, именно найти контакт с каждым футболистом и в принципе с командой — это в том числе одна из задач судей», — добавил арбитр.
Ранее сообщалось, что РФС пожизненно отстранил арбитра Шимарыгина от футбола.