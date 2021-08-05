Болгарская каратистка Горанова выиграла золотую медаль ОИ в весовой категории до 55 кг
- Reuters
В финальной схватке спортсменка из Болгарии нанесла поражение украинке со счётом 5:1.
Бронзовые медали завоевали австрийская каратистка Беттина Планк и представительница Тайваня Вэнь Tцзуюнь.
В мужских соревнованиях в весовой категории до 67 кг в дисциплине «кумите» золото завоевал француз Стивен да Коста, победивший в решающем поединке Эрайю Шамдана из Турции. Бронзовые медали завоевали казахстанец Дархан Ассадилов и представитель Иордании Абдель Рахман Альмасатфа.
Ранее Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате.