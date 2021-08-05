Франция победила Словению и вышла в финал мужского баскетбольного турнира ОИ

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Сборная Франции одержала победу над национальной командой Словении в полуфинале мужского баскетбольного турнира летних Олимпийских игр в Токио.
Франция победила Словению и вышла в финал мужского баскетбольного турнира ОИ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 90:89 в пользу французов.

Самым результативным игроком сборной Франции стал Нандо де Коло, набравший 25 очков. Ещё 23 очка в активе Эвана Фурнье.

За сборную Словении 23 очка набрал Майк Тоби. Лука Дончич оформил трипл-дабл из 16 очков, 18 передач и десяти подборов.

В финале Олимпиады сборная Франции сыграет с действующими чемпионами Игр — командой США, а Сербия поборется с Австралией. Оба матча пройдут 7 августа.

Ранее сообщалось, что сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпиады.

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