Франция победила Словению и вышла в финал мужского баскетбольного турнира ОИ

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Словении в полуфинале мужского баскетбольного турнира летних Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счётом 90:89 в пользу французов.

Самым результативным игроком сборной Франции стал Нандо де Коло, набравший 25 очков. Ещё 23 очка в активе Эвана Фурнье.

За сборную Словении 23 очка набрал Майк Тоби. Лука Дончич оформил трипл-дабл из 16 очков, 18 передач и десяти подборов.

В финале Олимпиады сборная Франции сыграет с действующими чемпионами Игр — командой США, а Сербия поборется с Австралией. Оба матча пройдут 7 августа.

Ранее сообщалось, что сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпиады.