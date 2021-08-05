Угуев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весе до 57 кг

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RT
Россиянин Заур Угуев одержал победу над представителем Индии Рави Кумаром Дахия в схватке за золото олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
Угуев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весе до 57 кг
  • Reuters

Поединок завершился со счётом 7:4 в пользу российского борца.

Бронзовыми призёрами стали американец Томас Гилман, победивший иранца Резу Атри со счётом 9:1, а также представитель Казахстана Артас Санаа, со счётом 5:1 взявший верх над болгарином Георгием Ванеловым.

26-летний Угуев впервые в карьере завоевал олимпийскую награду. Он является двукратным чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призёром континентальных первенств.

Ранее сообщалось, что Сидаков вышел в финал Олимпиады в весе до 74 кг.

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