Угуев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весе до 57 кг

Россиянин Заур Угуев одержал победу над представителем Индии Рави Кумаром Дахия в схватке за золото олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

Поединок завершился со счётом 7:4 в пользу российского борца.

Бронзовыми призёрами стали американец Томас Гилман, победивший иранца Резу Атри со счётом 9:1, а также представитель Казахстана Артас Санаа, со счётом 5:1 взявший верх над болгарином Георгием Ванеловым.

26-летний Угуев впервые в карьере завоевал олимпийскую награду. Он является двукратным чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призёром континентальных первенств.

Ранее сообщалось, что Сидаков вышел в финал Олимпиады в весе до 74 кг.