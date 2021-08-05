Угуев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весе до 57 кг
- Reuters
Поединок завершился со счётом 7:4 в пользу российского борца.
Бронзовыми призёрами стали американец Томас Гилман, победивший иранца Резу Атри со счётом 9:1, а также представитель Казахстана Артас Санаа, со счётом 5:1 взявший верх над болгарином Георгием Ванеловым.
26-летний Угуев впервые в карьере завоевал олимпийскую награду. Он является двукратным чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призёром континентальных первенств.
Ранее сообщалось, что Сидаков вышел в финал Олимпиады в весе до 74 кг.