Ватерполистка Прокофьева высказалась о судействе в матче c США на Олимпиаде
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«Обидно до слёз, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства», — приводит слова Прокофьефой пресс-служба Олимпийского комитета России.
Сборная России проиграла команде США со счётом 11:15 и, не сумев выйти в финал, сыграет в матче за бронзу либо с Испанией, либо с Венгрией.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло одолела Австралию в четвертьфинале Игр.