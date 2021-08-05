Ватерполистка Прокофьева высказалась о судействе в матче c США на Олимпиаде

Россиянка Екатерина Прокофьева высказалась о судействе полуфинального матча олимпийского турнира по водному поло между сборными России и США.

«Обидно до слёз, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства», — приводит слова Прокофьефой пресс-служба Олимпийского комитета России.

Сборная России проиграла команде США со счётом 11:15 и, не сумев выйти в финал, сыграет в матче за бронзу либо с Испанией, либо с Венгрией.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло одолела Австралию в четвертьфинале Игр.