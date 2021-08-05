Стал известен соперник Фёдора Емельяненко на турнире Bellator в Москве

Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко сразится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Отмечается, что поединок станет главным на турнире, который пройдёт 23 октября.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. Кроме того, один поединок был признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона в последних четырёх боях три победы. При этом всего у него 15 выигранных поединков и семь поражений.

Ранее Нурмагомедов заявил, что знает имя соперника Фёдора Емельяненко на турнире Bellator в Москве.