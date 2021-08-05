Стал известен соперник Фёдора Емельяненко на турнире Bellator в Москве

Короткая ссылка
Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко сразится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.
Стал известен соперник Фёдора Емельяненко на турнире Bellator в Москве
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Отмечается, что поединок станет главным на турнире, который пройдёт 23 октября.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. Кроме того, один поединок был признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона в последних четырёх боях три победы. При этом всего у него 15 выигранных поединков и семь поражений.

Ранее Нурмагомедов заявил, что знает имя соперника Фёдора Емельяненко на турнире Bellator в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить