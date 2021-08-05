Британец получил удар локтем на соревнованиях по плаванию на открытой воде на ОИ

Британский спортсмен Эктор Томас Чил Пардо получил удар локтем во время заплыва на открытой воде на дистанции 10 км на Олимпиаде, из-за чего завершил выступление.

«На последнем круге я получил удар локтем по лицу и сразу же подумал, что потерял глаз. Мои очки полностью снялись. Ранее всякий раз, когда я получал травму, я всегда шёл до финиша. Но очки полностью упали, и я ничего не видел», — цитирует Пардо Evening Standart.

По его словам, он сперва подумал, что его глаз выпал в воду и пошёл к спасателям, а затем ему пришлось сняться с дистанции.

Ранее сообщалось, что немец Флориан Веллброк стал олимпийским чемпионом в плавании на открытой в воде.