Британец получил удар локтем на соревнованиях по плаванию на открытой воде на ОИ
«На последнем круге я получил удар локтем по лицу и сразу же подумал, что потерял глаз. Мои очки полностью снялись. Ранее всякий раз, когда я получал травму, я всегда шёл до финиша. Но очки полностью упали, и я ничего не видел», — цитирует Пардо Evening Standart.
По его словам, он сперва подумал, что его глаз выпал в воду и пошёл к спасателям, а затем ему пришлось сняться с дистанции.
Ранее сообщалось, что немец Флориан Веллброк стал олимпийским чемпионом в плавании на открытой в воде.