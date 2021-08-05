Британец получил удар локтем на соревнованиях по плаванию на открытой воде на ОИ

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Британский спортсмен Эктор Томас Чил Пардо получил удар локтем во время заплыва на открытой воде на дистанции 10 км на Олимпиаде, из-за чего завершил выступление.

«На последнем круге я получил удар локтем по лицу и сразу же подумал, что потерял глаз. Мои очки полностью снялись. Ранее всякий раз, когда я получал травму, я всегда шёл до финиша. Но очки полностью упали, и я ничего не видел», — цитирует Пардо Evening Standart.

По его словам, он сперва подумал, что его глаз выпал в воду и пошёл к спасателям, а затем ему пришлось сняться с дистанции.

Ранее сообщалось, что немец Флориан Веллброк стал олимпийским чемпионом в плавании на открытой в воде.

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