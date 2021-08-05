Десятиборец Шкуренёв стал вторым в забеге на 110 м с барьерами на Олимпиаде

Российский легкоатлет Илья Шкуренёв занял второе место в беге на 110 м с барьерами в рамках соревнований по десятиборью на Олимпийских играх в Токио.