Десятиборец Шкуренёв стал вторым в забеге на 110 м с барьерами на Олимпиаде
Российский легкоатлет Илья Шкуренёв занял второе место в беге на 110 м с барьерами в рамках соревнований по десятиборью на Олимпийских играх в Токио.
Россиянин финишировал за 14,43 секунды и заработал 920 очков.
В общем зачёте он находится на девятом месте с 4276 очками. Лидером является канадец Дамиан Уорнер (4722).
Ранее Шкуренёв стал 11-м в беге на 400 м на Олимпиаде.
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