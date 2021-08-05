Десятиборец Шкуренёв стал вторым в забеге на 110 м с барьерами на Олимпиаде

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Российский легкоатлет Илья Шкуренёв занял второе место в беге на 110 м с барьерами в рамках соревнований по десятиборью на Олимпийских играх в Токио.

Россиянин финишировал за 14,43 секунды и заработал 920 очков.

В общем зачёте он находится на девятом месте с 4276 очками. Лидером является канадец Дамиан Уорнер (4722).

Ранее Шкуренёв стал 11-м в беге на 400 м на Олимпиаде.

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