Комбаров высказался о поражении «Спартака» от «Бенфики» в квалификации ЛЧ

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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение столичной команды от «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Комбаров высказался о поражении «Спартака» от «Бенфики» в квалификации ЛЧ
  • РИА Новости

«Какие могут быть эмоции после такого результата? 0:2, обидное поражение. Первый тайм матча был равным в какой-то степени. А во втором тайме «Бенфика» перехватила инициативу, создала несколько хороших моментов. У «Спартака» таких шансов не было. Где-то не получалось, в организации тоже не получалось. Результат для нас плохой. Впереди выездной матч с долгим перелётом. Это, наверное, сыграет против «Спартака». Будем надеяться, что ребята покажут свой характер и сумеют переломить это всё. В гостях будет намного сложнее», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Ответный матч «Спартака» с «Бенфикой» состоится в Лиссабоне 10 августа.

Ранее спортивный директор «Спартака» Попов заявил о намерении уйти из клуба.

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