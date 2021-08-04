В УЕФА объяснили замену судей матча квалификации ЛЧ «Спартак» — «Бенфика»

Стала известна причина замены бригады арбитров на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика».

Первоначально матч должна была обслуживать бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро Гранде, однако в день игры она была заменена на бригаду серба Срджана Йовановича. Помогают ему соотечественники Урош Стойкович и Милан Михайлович, четвёртый арбитр — Новак Симович.

«Испанские судьи находились в тесном контакте с человеком, который, возможно, был заражён COVID-19, поэтому УЕФА принял меры предосторожности и отозвал их с матча», — ответили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Ранее стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на матч ЛЧ.