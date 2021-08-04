В «Беневенто» сообщили о договорённости с «Рубином» по переходу футболиста Тальби
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«Мы договорились с «Рубином» о переходе Тальби, у нас всё хорошо. Однако пока клуб из Казани не может договориться с футболистом и его агентами. Стороны ещё очень далеки от соглашения», — цитирует слова Фоджи Eurostavka.
Тунисский защитник перешёл в «Беневенто» летом 2021 года на правах свободного агента из турецкого «Ризеспора».
Ранее Макаров прокомментировал слухи о возможном переходе в «Динамо».