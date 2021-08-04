В «Беневенто» сообщили о договорённости с «Рубином» по переходу футболиста Тальби

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщил о договорённости с казанским «Рубином» относительно трансфера защитника итальянского клуба Монтассара Тальби.

«Мы договорились с «Рубином» о переходе Тальби, у нас всё хорошо. Однако пока клуб из Казани не может договориться с футболистом и его агентами. Стороны ещё очень далеки от соглашения», — цитирует слова Фоджи Eurostavka.

Тунисский защитник перешёл в «Беневенто» летом 2021 года на правах свободного агента из турецкого «Ризеспора».

Ранее Макаров прокомментировал слухи о возможном переходе в «Динамо».