В «Беневенто» сообщили о договорённости с «Рубином» по переходу футболиста Тальби

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Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщил о договорённости с казанским «Рубином» относительно трансфера защитника итальянского клуба Монтассара Тальби.
В «Беневенто» сообщили о договорённости с «Рубином» по переходу футболиста Тальби
  • © РИА Новости / РИА Новости

«Мы договорились с «Рубином» о переходе Тальби, у нас всё хорошо. Однако пока клуб из Казани не может договориться с футболистом и его агентами. Стороны ещё очень далеки от соглашения», — цитирует слова Фоджи Eurostavka.

Тунисский защитник перешёл в «Беневенто» летом 2021 года на правах свободного агента из турецкого «Ризеспора».

Ранее Макаров прокомментировал слухи о возможном переходе в «Динамо».

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