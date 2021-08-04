Десятиборец Шкуренёв: арбитр не желал слушать мои доводы

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Россиянин Илья Шкуренёв считает, что судья, отменивший его прыжок в высоту во время соревнований по десятиборью на Олимпиаде в Токио, вёл себя корректно, но без понимания.
Десятиборец Шкуренёв: арбитр не желал слушать мои доводы
  • Reuters

«Я пытался доказать ему, как мог, что он не прав, но сразу натолкнулся на его полное нежелание дать мне возможность продолжить прыгать. Не скажу, что он был груб со мной, но какая-то ненависть в его глазах ко мне читалась. Начали выяснять, и, оказывается, по новым правилам судья имеет право менять своё решение», — приводит слова Шкуренёва ТАСС.

Шкуренёв совершил удачный прыжок на высоте 2,02 м, но после того, как судья поднял белый флаг, свидетельствующий о зачёте попытки, планка упала. Судья тут же поднял красный флаг, что говорит о том, что попытка не засчитана. Сразу после этого был подан протест, который спустя непродолжительное время был отклонён.

Ранее сообщалось, что Шкуренёв занял 18-е место в прыжках в высоту в соревнованиях десятиборцев в Токио.

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