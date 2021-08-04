Тарасова — о золоте синхронисток на ОИ: это одновременно страх и наслаждение

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от завоевания золото российскими синхронистками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко в соревнованиях дуэтов на летних Олимпийских играх в Токио.
Тарасова — о золоте синхронисток на ОИ: это одновременно страх и наслаждение
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Следить за выступлением наших спортсменок — это одновременно страх и наслаждение. Когда так исполняют, то сразу понятно, что будет результат. Гордимся девочками и тренером! Поздравляю тренера наших замечательных девочек — Татьяну Николаевну Покровскую. Она в них верила, готовила к очередной Олимпиаде. Конечно, поздравляю и девочек с выдающимся результатом» — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой ОИ в синхронном плавании.

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