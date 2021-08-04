Тарасова — о золоте синхронисток на ОИ: это одновременно страх и наслаждение
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
«Следить за выступлением наших спортсменок — это одновременно страх и наслаждение. Когда так исполняют, то сразу понятно, что будет результат. Гордимся девочками и тренером! Поздравляю тренера наших замечательных девочек — Татьяну Николаевну Покровскую. Она в них верила, готовила к очередной Олимпиаде. Конечно, поздравляю и девочек с выдающимся результатом» — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой ОИ в синхронном плавании.