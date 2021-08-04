Овчарова проиграла в схватке за бронзу в вольной борьбе на ОИ

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Россиянка Любовь Овчарова потерпела поражение от представительницы Болгарии Тайбе Юсеин в схватке за бронзу олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг.
Овчарова проиграла в схватке за бронзу в вольной борьбе на ОИ
  • Reuters

Поединок завершился со счётом 10:0 в пользу болгарской спортсменки.

Ирина Коляденко победила латвийку Анастасию Григорьеву со счётом 3:1.

В схватке за золото японка Юкако Каваи со счётом 4:3 взяла верх над представительницей Киргизии Айсулуу Тыныбековой.

25-летняя Овчарова является чемпионкой Европы 2017 года, бронзовым призёром континентального первенства 2020 года и серебряным призёром чемпионата мира 2019 года.

Ранее сообщалось, что Беленюк завоевал золото ОИ в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

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