Велогонщица Войнова не вышла в 1/4 финала кейрина на Играх в Токио

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Россиянка Анастасия Войнова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований по велоспорту на треке в кейрине на летних Олимпийских играх в Токио.
Велогонщица Войнова не вышла в 1/4 финала кейрина на Играх в Токио
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В своём утешительном заезде Войнова заняла третье место. 

В четвертьфиналы вышли спортсменки, занявшие первые два места в своих утешительных заездах.

Ранее сообщалось, что Дмитриев пробился в 1/16 финала спринта на ОИ.

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