Велогонщица Войнова не вышла в 1/4 финала кейрина на Играх в Токио
Россиянка Анастасия Войнова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований по велоспорту на треке в кейрине на летних Олимпийских играх в Токио.
- © РИА Новости / Алексей Мальгавко
В своём утешительном заезде Войнова заняла третье место.
В четвертьфиналы вышли спортсменки, занявшие первые два места в своих утешительных заездах.
Ранее сообщалось, что Дмитриев пробился в 1/16 финала спринта на ОИ.
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