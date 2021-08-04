Велогонщица Войнова не вышла в 1/4 финала кейрина на Играх в Токио

Россиянка Анастасия Войнова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований по велоспорту на треке в кейрине на летних Олимпийских играх в Токио.

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