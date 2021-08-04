Британские яхтсменки Миллс и Макинтайр завоевали золото в классе 470 на Олимпиаде в Токио

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Британки Ханна Миллс и Эйли Макинтайр заняли первое место в соревнованиях по парусному спорту в классе 470 на летних Олимпийских играх в Токио.
Британские яхтсменки Миллс и Макинтайр завоевали золото в классе 470 на Олимпиаде в Токио
  • Reuters

В медальной гонке Миллс и Макинтайр финишировали пятыми, чего им было достаточно для победы в общем зачёте соревнований с результатом 38 очков.

Серебряными призёрками Игр стали представительницы Польши Агнежка Скжипулец и Йоланта Огар — 54 очко, бронзу с результатом 54 очка по дополнительным показателям завоевали француженки Камиль Лекуантр и Алуаз Реторна. 

Россиянки в данном классе на выступали.

Ранее сообщалось, что австралийцы Белчер и Райан завоевали золото ОИ в парусном спорте в классе 470.

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