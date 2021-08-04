Аношкин и Спесивцев не вышли в полуфинал в байдарках-двойках на ОИ в Токио

Россияне Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвёртое место в четвертьфинальных заездах в байдарках-двойках на дистанции 1000 м у мужчин на летних Олимпийских играх в Токио.