Аношкин и Спесивцев не вышли в полуфинал в байдарках-двойках на ОИ в Токио

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Россияне Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвёртое место в четвертьфинальных заездах в байдарках-двойках на дистанции 1000 м у мужчин на летних Олимпийских играх в Токио.

Аношкин и Спесивцев преодолели дистанцию за 03:14,045.

Таким образом, россияне не смогли выйти в полуфинал.

Ранее сообщалось, что Аношкин и Спесивцев не квалифицировались напрямую в полуфинал в байдарках-двойках на ОИ в Токио.

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