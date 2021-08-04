Аношкин и Спесивцев не вышли в полуфинал в байдарках-двойках на ОИ в Токио
Россияне Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвёртое место в четвертьфинальных заездах в байдарках-двойках на дистанции 1000 м у мужчин на летних Олимпийских играх в Токио.
Аношкин и Спесивцев преодолели дистанцию за 03:14,045.
Таким образом, россияне не смогли выйти в полуфинал.
Ранее сообщалось, что Аношкин и Спесивцев не квалифицировались напрямую в полуфинал в байдарках-двойках на ОИ в Токио.
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