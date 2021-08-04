Байдарочница Степанова не прошла в полуфинал ОИ в Токио

Россиянка Кира Степанова заняла четвёртое место в четвертьфинальном заезде в байдарках-одиночках на дистанции 500 метров у женщин на летних Олимпийских играх в Токио.

Степанова преодолела дистанцию за 1:52,190. Таким образом, россиянка не смогла пройти в полуфинал. Ранее сообщалось, что байдарочница Степанова не смогла напрямую квалифицироваться в полуфинал ОИ в Токио.