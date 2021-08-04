Байдарочница Степанова не прошла в полуфинал ОИ в Токио
Россиянка Кира Степанова заняла четвёртое место в четвертьфинальном заезде в байдарках-одиночках на дистанции 500 метров у женщин на летних Олимпийских играх в Токио.
Степанова преодолела дистанцию за 1:52,190.
Таким образом, россиянка не смогла пройти в полуфинал.
Ранее сообщалось, что байдарочница Степанова не смогла напрямую квалифицироваться в полуфинал ОИ в Токио.
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