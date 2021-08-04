Борец Овчарова поборется за бронзу ОИ в Токио

Россиянка Любовь Овчарова одержала победу над шведкой Хенной Йоханссон в утешительном раунде турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Поединок завершился со счётом 8:7 в пользу россиянки. Таким образом, Овчарова поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр с болгаркой Тайбе Юсейн. Ранее сообщалось, что борец Сурков поборется за бронзу ОИ в Токио.