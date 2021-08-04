Борец Овчарова поборется за бронзу ОИ в Токио
Россиянка Любовь Овчарова одержала победу над шведкой Хенной Йоханссон в утешительном раунде турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
Поединок завершился со счётом 8:7 в пользу россиянки.
Таким образом, Овчарова поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр с болгаркой Тайбе Юсейн.
Ранее сообщалось, что борец Сурков поборется за бронзу ОИ в Токио.
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