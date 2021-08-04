Кирпичникова рассказала о проблемах в плавании на открытой воде

Россиянка Анастасия Кирпичникова прокомментировала 15-е место в плавании на открытой воде на дистанции 10 км на летних Олимпийских играх в Токио.

«Нужно было держаться в лидерах, но у меня не получилось. Когда группа уплывает, тебе уже тяжело догнать. У меня большая проблема на питье, потому что я пока не знаю, как подстроить и это быстро делать. В такую погоду не пить нельзя, несмотря на то что на этом я теряла очень много времени. Но по температуре было нормально сегодня. Я всегда выберу лучше тёплую воду, чем холодную», — цитирует Кирпичникову РИА «Новости».

Россиянка призналась, что не собиралась отказываться от соревнований в бассейне на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.

«Мне были важны эти соревнования. Конечно, не то, что я хотела по итоговому результату, но финалистка Олимпиады — это неплохо. Думаю, всё ещё впереди», — сказала она.

Первое место заняла Ана Марсела да Кунья из Бразилии, показавшая время 01:59:30,8.

Россиянка уступила победительнице 3 минуты 46,7 секунды.

Ранее сообщалось, что в 12-й день ОИ в Токио в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей.