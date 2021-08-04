В 12-й день Олимпиады в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей

В 12-й соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей в десяти видах спорта.

Синхронное плавание:

Женщины, дуэты (13:30 мск).

Лёгкая атлетика:

Бег на 400 м с барьерами, женщины (5:30 мск).

Бег на 3000 м с барьерами, женщины (14:00 мск).

Метание молота, мужчины (14:15 мск).

Бег на 800 м, мужчины (15:05 мск).

Бег на 200 м, мужчины (15:55 мск).

Бокс:

Полутяжёлый вес, мужчины (9:35 мск).

Велоспорт на треке:

Командная гонка преследования, мужчины (12:06 мск).

Конный спорт:

Конкур, личный турнир (13:00 мск).

Плавание на открытой воде:

10 км, женщины (0:30 мск).

Парусный спорт:

470, мужчины (8:33 мск).

470, женщины (9:33 мск).

Скейтбординг:

«Парк», женщины (6:30 мск).

Тяжёлая атлетика:

Свыше 109 кг, мужчины (13:50 мск).

Борьба:

Греко-римская борьба, мужчины, до 67 кг.

Греко-римская борьба, мужчины, до 87 кг.

Вольная борьба, женщины, до 62 кг.



Летняя Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России занимает пятое место в общем зачёте после 11-го дня на Играх в Токио.