В 12-й день Олимпиады в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей
Синхронное плавание:
Женщины, дуэты (13:30 мск).
Лёгкая атлетика:
Бег на 400 м с барьерами, женщины (5:30 мск).
Бег на 3000 м с барьерами, женщины (14:00 мск).
Метание молота, мужчины (14:15 мск).
Бег на 800 м, мужчины (15:05 мск).
Бег на 200 м, мужчины (15:55 мск).
Бокс:
Полутяжёлый вес, мужчины (9:35 мск).
Велоспорт на треке:
Командная гонка преследования, мужчины (12:06 мск).
Конный спорт:
Конкур, личный турнир (13:00 мск).
Плавание на открытой воде:
10 км, женщины (0:30 мск).
Парусный спорт:
470, мужчины (8:33 мск).
470, женщины (9:33 мск).
Скейтбординг:
«Парк», женщины (6:30 мск).
Тяжёлая атлетика:
Свыше 109 кг, мужчины (13:50 мск).
Борьба:
Греко-римская борьба, мужчины, до 67 кг.
Греко-римская борьба, мужчины, до 87 кг.
Вольная борьба, женщины, до 62 кг.
Летняя Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Ранее сообщалось, что сборная России занимает пятое место в общем зачёте после 11-го дня на Играх в Токио.