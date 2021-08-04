ПСВ разгромил «Мидтьюлланн» в матче квалификации Лиги чемпионов

Нидерландский ПСВ одержал победу над датским клубом «Мидтьюлланн» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу ПСВ принесли голы Чуквунонсо Мадуэке, забившего на 19-й минуте, Марио Гётце, отличившегося на 29-й минуте, и Коди Гакпо, поразившего ворота соперника на 32-й минуте.

В других матчах игрового дня «Мальмё» победил «Рейнджерс» (2:1), «Клуж» и «Янг Бойз», «Олимпиакос» и «Лудогорец», «Црвена Звезда» и «Шериф» сыграли вничью (1:1), а «Шахтёр» обыграл «Генк» (2:1).

Ранее сообщалось, что голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Спарту» в матче квалификации ЛЧ.