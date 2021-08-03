Путин поздравил борца Евлоева с золотом Олимпиады

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил Мусу Евлоева с завоеванием золота в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
Путин поздравил борца Евлоева с золотом Олимпиады
  • Reuters

«Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа — отличный подарок для ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране», — говорится в поздравлении президента, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

28-летний Евлоев завоевал первое для России золото в борьбе на Играх в Токио. Спортсмен одолел в финале армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

Ранее Евлоев признался, что на него ничего не давило перед финальной схваткой на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить