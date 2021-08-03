Путин поздравил борца Евлоева с золотом Олимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил Мусу Евлоева с завоеванием золота в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

«Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа — отличный подарок для ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране», — говорится в поздравлении президента, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

28-летний Евлоев завоевал первое для России золото в борьбе на Играх в Токио. Спортсмен одолел в финале армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

Ранее Евлоев признался, что на него ничего не давило перед финальной схваткой на Олимпиаде.



