Евлоев признался, что на него ничего не давило перед финальной схваткой на Олимпиаде

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Россиянин Муса Евлоев рассказал, как чувствовал себя перед финальной схваткой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 97 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
Евлоев признался, что на него ничего не давило перед финальной схваткой на Олимпиаде
  • Reuters

«Никакой ответственности не было. Ничего не давило. Я приехал сюда, чтобы забрать свою золотую медаль. Я долго шёл к этому с тренерами, близкими. Они больше сделали, чем я. Что мне остаётся? Самое лёгкое — выйти на ковёр и показать, что я умею. Это их медаль. Я просто забрал её», — цитирует Евлоева «Матч ТВ».

Евлоев завоевал первое для России золото в борьбе на Играх в Токио. 28-летний спортсмен одолел в финале армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

Ранее глава ФСБР Михаил Мамиашвили прокомментировал победу Евлоева на Олимпиаде.

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