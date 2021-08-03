Ямайская легкоатлетка Томпсон стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой
- Reuters
Она финишировала за 21,53 секунды.
Второй стала Кристин Мбома из Намибии (21,81), а тройку лучших замкнула американка Гэбриэль Томас (21,87).
Таким образом, Томпсон стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой. Она дважды выигрывала золото на ОИ-2016 — на дистанциях 100 и 200 метров. Также она побеждала в забеге на 100 метров в Токио.
Ранее сообщалось, что американка Эсинг Му завоевала золото в беге на 800 м на Олимпиаде.