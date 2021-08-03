Ямайская легкоатлетка Томпсон стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой

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Ямайская бегунья Элейн Томпсон выиграла золото в беге на 200 м на Олимпийских играх в Токио.
Ямайская легкоатлетка Томпсон стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой
  • Reuters

Она финишировала за 21,53 секунды.

Второй стала Кристин Мбома из Намибии (21,81), а тройку лучших замкнула американка Гэбриэль Томас (21,87).

Таким образом, Томпсон стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой. Она дважды выигрывала золото на ОИ-2016 — на дистанциях 100 и 200 метров. Также она побеждала в забеге на 100 метров в Токио.

Ранее сообщалось, что американка Эсинг Му завоевала золото в беге на 800 м на Олимпиаде.

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