Аргентина сенсационно обыграла Италию в 1/4 финала мужского олимпийского турнира по волейболу

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Мужская сборная Аргентины по волейболу одержала победу над Италией в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио.
Аргентина сенсационно обыграла Италию в 1/4 финала мужского олимпийского турнира по волейболу
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 14:25, 15:12).

Таким образом, аргентинцы вышли в полуфинал, где встретятся с победителем матча Польша — Франция.

Итальянцы являются трёхкратными чемпионами мира, пятикратными победителями европейского первенства, а также трижды становились серебряными призёрами Олимпиад.

Ранее сообщалось, то что российские волейболисты сыграют с Бразилией в полуфинале ОИ в Токио.

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