Сборной Греции по синхронному плаванию предписано покинуть Олимпийскую деревню из-за коронавируса

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Сборной Греции по синхронному плаванию предписано покинуть Олимпийскую деревню после трёх случаев заболевания коронавирусной инфекцией в составе команды.
Сборной Греции по синхронному плаванию предписано покинуть Олимпийскую деревню из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции, теперь команда не примет участия в Олимпиаде в Токио.

«Все трое спортсменов, у которых нет явных симптомов, покинут Олимпийскую деревню и продолжат пребывание в карантинной гостинице. Эта команда с первого дня пребывания в Олимпийской деревне не вступала в контакт с другими членами греческой делегации. После такого развития событий Греция не будет представлена в командных соревнованиях по синхронному плаванию», — приводит слова представителя комитета ТАСС.

Кроме того, отмечается, что греки отстранены от соревнований в дуэтах и командном турнире.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки лидируют после произвольной программы на ОИ в Токио.

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