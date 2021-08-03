Грузинский легкоатлет Абрамян отстранён от Олимпиады за допинг

Грузинский легкоатлет Беник Абрамян нарушил антидопинговые правила и не примет участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), проба, взятая у легкоатлета 31 июля, показала, что в его теле есть запрещённые анаболические стероидные препараты.

Абрамян имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS) и право запросить анализ пробы В.

Ранее сообщалось, что в МОК не выявили положительных допинг-проб у российских спортсменов.