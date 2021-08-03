Грузинский легкоатлет Абрамян отстранён от Олимпиады за допинг
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Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), проба, взятая у легкоатлета 31 июля, показала, что в его теле есть запрещённые анаболические стероидные препараты.
Абрамян имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS) и право запросить анализ пробы В.
Ранее сообщалось, что в МОК не выявили положительных допинг-проб у российских спортсменов.