В МОК не выявили положительных допинг-проб у российских спорстменов

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос по поводу допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Адамса, на Играх в Токио реализована самая масштабная программа допинг-тестирования в истории и не было зафиксировано ни одной положительной пробы у российских спортсменов.

Он подчеркнул, что России выполнила 85% рекомендаций по восстановлению РУСАДА.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова главы USADA о российских спортсменах.