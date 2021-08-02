В МОК не выявили положительных допинг-проб у российских спорстменов
- Reuters
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Адамса, на Играх в Токио реализована самая масштабная программа допинг-тестирования в истории и не было зафиксировано ни одной положительной пробы у российских спортсменов.
Он подчеркнул, что России выполнила 85% рекомендаций по восстановлению РУСАДА.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России.
Ранее в Госдуме отреагировали на слова главы USADA о российских спортсменах.