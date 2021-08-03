Муж легкоатлетки Тимановской рассказал о связях с белорусской оппозицией
- РИА Новости
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«У нас никогда не было никаких связей с оппозицией и мы никогда её не поддерживали. Мы обычные люди, которые занимаются спортом и не интересуются оппозиционным движением», — цитирует Зданевича Sky News.
Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.
Ранее муж легкоатлетки Тимановской объяснил, почему уехал из Белоруссии после ситуации с супругой на ОИ в Токио.