Легкоатлетка Мирончик-Иванова: в Белоруссии нет такой статьи, по которой можно получить срок за критику федерации

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Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова высказала мнение о заявлениях своей соотечественницы Кристины Тимановской, которая пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск и заявила, что на родину ей возвращаться небезопасно.

«Сопровождать и задерживать — разные вещи. На самом деле в воскресенье в Белоруссию возвращалась делегация спортсменов, которые уже выступили на Играх. С ними должна была лететь и Кристина в сопровождении сотрудников НОК. Никто её за руки не хватал, что хорошо видно на кадрах видеосъёмки из аэропорта», — рассказала Мирончик-Иванова RT.

Она отметила, что не видит причин, почему Тимановской в Белоруссии может угрожать тюремное заключение, которого она опасается.

«А за что её должны посадить? В чём она нарушила закон? У нас в стране нет такой статьи, по которой можно получить срок за критику федерации», — добавила спортсменка.

Ранее она рассказала о странном поведении Тимановской на Олимпиаде.

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