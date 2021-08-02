Список всех медалистов десятого дня Олимпийских игр в Токио

По итогам десятого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио было разыграно 20 комплектов наград.

Бадминтон, женщины, парный разряд: золото — Грейсия Полий и Априяни Рахаю (Индонезия), серебро — Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань (Китай), бронза — Ким Со-йон и Кон Хи-йонг (Южная Корея).

Бадминтон, мужчины, одиночный разряд: золото — Виктор Аксельсен (Дания), серебро — Чэнь Лун (Китай), бронза — Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия).

Вольная борьба, женщины, до 76 кг: золото — Алине Роттер-Фоккен (Германия), серебро — Аделайн Грей (США), бронза — Ясемин Адар (Турция), Чжоу Цянь (Китай).

Греко-римская борьба, мужчины, до 60 кг: золото — Луис Альберто Орта Санчес (Куба), серебро — Кэнъитиро Фумита (Япония), бронза — Сергей Емелин (Россия), Валихан Сайлик (Китай).

Греко-римская борьба, мужчины, до 130 кг: золото — Михаин Лопес Нуньес (Куба), серебро — Якоб Каджая (Грузия), бронза — Сергей Семёнов (Россия), Рыза Каяалп (Турция).

Велоспорт, женщины, трек, командный спринт: золото — Китай (Бао Шаньцзю, Чжон Тяньши), серебро — Германия (Леа София Фридрих, Эмма Хинце), бронза — Россия (Дарья Шмелёва, Анастасия Войнова).

Спортивная гимнастика, мужчины, упражнения на кольцах: золото — Лю Ян (Китай), серебро — Ю Хао (Китай), бронза — Элефтериос Петруниас (Греция).

Спортивная гимнастика, мужчины, опорный прыжок: золото — Син Джи-хван (Корея), серебро — Денис Аблязин (Россия), бронза — Артур Давтян (Армения).

Спортивная гимнастика, женщины, вольные упражнения: золото — Джейд Кэри (США), серебро — Ванесса Феррари (Италия), бронза — Ангелина Мельникова (Россия).

Конный спорт, троеборье, командное первенство, конкур: золото — Великобритания, серебро — Австралия, бронза — Франция.

Конный спорт, троеборье, индивидуальное первенство, конкур: золото — Юлия Краевски (Германия), серебро — Том Макьюэн (Великобритания), бронза — Эндрю Хой (Австралия).

Лёгкая атлетика, мужчины, прыжки в длину: золото — Милтиадис Тентоглу (Греция), серебро — Хуан Мигель Эчеваррия (Куба), бронза — Майкель Массо (Куба).

Лёгкая атлетика, женщины, 100 м с барьерами: золото — Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико), серебро — Кендра Харрисон (США), бронза — Меган Таппер (Ямайка).

Лёгкая атлетика, женщины, метание диска: золото — Валери Оллман (США), серебро — Кристин Пуденц (Германия), бронза — Яйме Перез (Куба).

Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 м, стипль-чез: золото — Суфиан Эльбаккали (Марокко), серебро — Ламеха Гирма (Эфиопия), бронза — Бенджамин Киген (Кения).

Лёгкая атлетика, женщины, 5000 м: золото — Сифан Хассан (Нидерланды), серебро — Хеллен Онсандо Обири (Кения), бронза — Гудаф Цегай (Эфиопия).

​​​​​​​Стрельба, мужчины, пистолет скорострельный, 25 м: золото — Жан Кикампуа (Франция), серебро — Леурис Пупо (Куба), бронза — Ли Юэхун (Китай).

Стрельба, мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из трёх положений: золото — Чжан Чанхун (Китай), серебро — Сергей Каменский (Россия), бронза — Миленко Себич (Сербия).

Тяжёлая атлетика, женщины, до 87 кг: золото — ​​Ван Чжоуюй (Китай), серебро — Тамара Саласар (Эквадор), бронза — Крисмери Сантана (Доминиканская Республика).

Тяжёлая атлетика, женщины, свыше 87 кг: золото —Ли Вэньвэнь (Китай), серебро — Эмили Кэмпбелл (Великобритания), бронза — Сара Роблес (США).

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала шесть медалей в десятый день Олимпиады в Токио.