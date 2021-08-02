Нагорный: технически Аблязин выиграл, нужно ему давать золотую медаль

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Российский гимнаст Никита Нагорный отреагировал на серебряную медаль своего соотечественника Дениса Аблязина в соревнованиях в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.
Нагорный: технически Аблязин выиграл, нужно ему давать золотую медаль
  • РИА Новости

«Обидно, конечно, за Дениса, должны выяснять, ситуация непонятна, обычно по техническому исполнению судят. Денис сам начал радоваться, мол, это же золото, что происходит? Может, мы не знаем каких-то правил новых на Олимпиаде? То они отменяют, то варианты того, когда делить можно, то не делят, то делят. Не знаю. Не видел прыжки, кроме Дениса и Артура. Артур — ростовский гимнаст, рад за него. В таких случаях должны действовать правила, которые действовали всегда. Технически Денис выиграл, нужно ему давать золотую медаль», — цитирует Нагорного «Матч ТВ».

Аблязин стал вторым в финале опорного прыжка, получив 14,783 балла, как и победитель — Син Джи-хван из Южной Кореи.

Нагорный занял пятое место с результатом 14,716 балла.

Ранее сообщалось, что Аблязин не понял, почему судьи поставили его на второе место при равных баллах с победителем ОИ.

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