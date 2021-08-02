Билозерчев высказался о серебре Аблязина при равных баллах с победителем ОИ

Трёхкратный олимпийский чемпион Дмитрий Билозерчев отреагировал на серебряную медаль россиянина Дениса Аблязина в соревнованиях в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

«Не вижу, честно говоря, что здесь вообще обсуждать. Все говорят, что у корейского спортсмена более высокая сложность, но, если рассуждать с точки зрения техники, он вообще не сделал прыжка, когда выполнял свои три винта с поворотом. В правилах чётко прописано, что приземление должно быть чётко носками вперёд. Если хотя бы одна нога не довёрнута, это является основанием для того, чтобы вообще не засчитывать указанную базовую сложность. Кореец не докрутил четверть оборота: на приземлении видно, что носки ног чётко смотрят в сторону, как и голова. То есть при желании судьи были обязаны засчитать только три винта, а в этом случае базовая сложность составила бы на 0,4 ниже... По базовой сложности это точно не шестёрка. Так что победу ему просто отдали. И получается, что судьи мало того что забрали золото у Аблязина, но ещё и бронзу — у Нагорного», — сказал Билозерчев RT.

Россиянин стал вторым в финале опорного прыжка, получив 14,783 балла, как и победитель — Син Джи-хван из Южной Кореи.

Ранее Немов прокомментировал серебро Аблязина при равных баллах с победителем ОИ.