Немов прокомментировал серебро Аблязина при равных баллах с победителем ОИ

Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов отреагировал на серебряную медаль россиянина Дениса Аблязина в соревнованиях в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

«Правила говорят следующее: если спортсмены набирают равную сумму баллов, предпочтение отдаётся тому гимнасту, у которого более высока базовая сложность. У корейского гимнаста первый прыжок имел базовую сложность 6,0, а у Дениса — 5,6. Именно поэтому его признали победителем. По техническому исполнению Денис выполнил свои прыжки качественнее, чище и выше. Можно придраться к приземлениям, к тому, что кореец чуть недокрутил винты и приземлился не совсем чисто. Но дело в том, что и у Аблязина были помарки на приземлении», — сказал Немов RT.

Россиянин стал вторым в финале опорного прыжка, получив 14,783 балла, как и победитель — Син Джи-хван из Южной Кореи.

Ранее Хоркина отреагировала на серебро Аблязина при равных баллах с победителем ОИ.