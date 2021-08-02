Результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22

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2 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22
  • Reuters

Результаты жеребьёвки.

Путь чемпионов:

— «Зальцбург» (Австрия) — «Брондбю» (Дания);

— «ЧФР Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия);

— «Мальмё» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария);

— «Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдавия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша).

Путь представителей лиг:

— «Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) — «Генк» (Бельгия) / «Шахтёр» (Украина);

— «Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия) — ПСВ (Нидерланды) / «Мидтьюлланн» (Дания).

Матчи запланированы на 17—18 и 24—25 августа.

Ранее был назван возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф ЛЧ.

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