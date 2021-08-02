Белорусская легкоатлетка Тимановская получит политическое убежище в Польше

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в ближайшие дни вылетит из Японии в Польшу, где ей будет предоставлено политическое убежище.

«Ситуация нормальная, Тимановская на связи с Международным олимпийским комитетом (МОК) и полицией Японии. Сейчас Кристина встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. Думаю, оно ей будет предоставлено», — цитирует Опейкина «Газета.Ru».

По его словам, белорусская легкоатлетка останется в Токио до 4 августа, после чего вылетит в Варшаву.

«Тимановская получила всю необходимую защиту. В Токио работают представители японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы. Соответственно, с нашей стороны по этому инциденту направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и в МОК», — сказал он.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у МОК, поскольку её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее в Совфеде заявили, что Запад использует Тимановскую для провокации.