Россия обыграла Испанию в матче женского турнира по гандболу на Олимпиаде

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Женская сборная России по гандболу одержала победу над Испанией в матче пятого тура группового этапа на летних Олимпийских играх в Токио.
Россия обыграла Испанию в матче женского турнира по гандболу на Олимпиаде
  • © REUTERS/Susana Vera

Встреча завершилась со счётом 34:31.

Самым результативным игроком матча в составе национальной команды стала Анна Вяхирева, которая забросила семь мячей.

Для россиянок эта победа стала третьей на турнире. Таким образом, подопечные Алексея Алексеева вышли в плей-офф со второго места в группе.

Четвертьфинальные матчи пройдут 4 августа.

Ранее гандболистка Анна Вяхирева прокомментировала победу над Францией на ОИ в Токио.

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