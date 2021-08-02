Россия обыграла Испанию в матче женского турнира по гандболу на Олимпиаде
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Встреча завершилась со счётом 34:31.
Самым результативным игроком матча в составе национальной команды стала Анна Вяхирева, которая забросила семь мячей.
Для россиянок эта победа стала третьей на турнире. Таким образом, подопечные Алексея Алексеева вышли в плей-офф со второго места в группе.
Четвертьфинальные матчи пройдут 4 августа.
Ранее гандболистка Анна Вяхирева прокомментировала победу над Францией на ОИ в Токио.