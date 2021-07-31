Гандболистка Вяхирева прокомментировала победу над Францией на ОИ в Токио

Российская гандболистка Анна Вяхирева прокомментировала победу женской сборной России над национальной командой Франции в матче четвёртого тура группового этапа турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Единственное чувство сейчас — гордость за команду. Мы боролись за каждый мяч, дрались за каждый сантиметр площадки. Только с таким настроем и нужно приезжать на Олимпийские игры. Игра показала, что всё зависит только от нас. Если мы собранны и настроены, нам никто не страшен», — цитирует Вяхиреву пресс-служба Олимпийского комитета России.

Встреча завершилась со счётом 28:27.

Таким образом, российские гандболистки досрочно вышли в плей-офф олимпийского турнира.

В заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с командой Испании.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили сборную Франции и вышли в четвертьфинал ОИ в Токио.