Гандболистка Вяхирева прокомментировала победу над Францией на ОИ в Токио

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Российская гандболистка Анна Вяхирева прокомментировала победу женской сборной России над национальной командой Франции в матче четвёртого тура группового этапа турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Гандболистка Вяхирева прокомментировала победу над Францией на ОИ в Токио
  • Reuters

«Единственное чувство сейчас — гордость за команду. Мы боролись за каждый мяч, дрались за каждый сантиметр площадки. Только с таким настроем и нужно приезжать на Олимпийские игры. Игра показала, что всё зависит только от нас. Если мы собранны и настроены, нам никто не страшен», — цитирует Вяхиреву пресс-служба Олимпийского комитета России.

Встреча завершилась со счётом 28:27.

Таким образом, российские гандболистки досрочно вышли в плей-офф олимпийского турнира.

В заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с командой Испании.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили сборную Франции и вышли в четвертьфинал ОИ в Токио.

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