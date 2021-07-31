Гандболистка Вяхирева прокомментировала победу над Францией на ОИ в Токио
- Reuters
«Единственное чувство сейчас — гордость за команду. Мы боролись за каждый мяч, дрались за каждый сантиметр площадки. Только с таким настроем и нужно приезжать на Олимпийские игры. Игра показала, что всё зависит только от нас. Если мы собранны и настроены, нам никто не страшен», — цитирует Вяхиреву пресс-служба Олимпийского комитета России.
Встреча завершилась со счётом 28:27.
Таким образом, российские гандболистки досрочно вышли в плей-офф олимпийского турнира.
В заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с командой Испании.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили сборную Франции и вышли в четвертьфинал ОИ в Токио.