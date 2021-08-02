Гончаренко прокомментировал поражение «Краснодара» от «Химок»
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«Несколько ключевых отрезков было — до незабитого пенальти мы хорошо смотрелись, после пенальти растерялись, а когда пропустили, начали играть сумбурно. Но даже тогда мы могли выжать хотя бы момент. К сожалению, не совсем структурная игра во втором тайме не позволила более системно атаковать», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что ошибка голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в моменте с голом связана с желанием быстро начать атаку.
«Такие ситуации бывают. В равной степени могли ошибиться в центре поля и получить такую же атаку», — добавил Гончаренко.
«Краснодар» на своём поле проиграл «Химкам» со счётом 0:1. Для южного коллектива это первое поражение в сезоне.
Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» провели замечательный матч с «Краснодаром».