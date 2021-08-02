Французского боксёра Алиева дисквалифицировали за протест на ринге на ОИ

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял решение о дисквалификации французского боксёра Мурада Алиева.

Об этом сообщается на сайте оргкомитета.

«За свои недопустимые действия боксёр Алиев был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Как следствие, боксёр должен получить отметку «DQB» за недействительные результаты и быть дисквалифицирован из весовой категории», — говорится в заявлении.

Отмечается, что боксёр повёл себя неуважительно по отношению к судье, использовал ненормативную лексику и ударил портативную камеру на ринге. В итоге его неспортивное поведение было рассмотрено техническими должностными лицами BTF и техническим делегатом.

Ранее сообщалось, что Алиев в знак протеста час не покидал ринг на ОИ в Токио.