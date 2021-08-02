Пронкин квалифицировался в финал соревнований по метанию молота на ОИ

Российский легкоатлет Валерий Пронкин вышел в финал соревнований по метанию молота на летних Олимпийских играх в Токио.

Россиянин квалифицировался в финал с 11-го места с результатом 75,80 метра. В финале, который состоится 4 августа, выступят 12 спортсменов. Ранее сообщалось, что итальянец Марсель Джейкобс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м.