Пронкин квалифицировался в финал соревнований по метанию молота на ОИ
Российский легкоатлет Валерий Пронкин вышел в финал соревнований по метанию молота на летних Олимпийских играх в Токио.
Россиянин квалифицировался в финал с 11-го места с результатом 75,80 метра.
В финале, который состоится 4 августа, выступят 12 спортсменов.
Ранее сообщалось, что итальянец Марсель Джейкобс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м.
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